ISW: Россия может привлечь ещё 350 тысяч контрактников к спецоперации на Украине

Эксперты Института изучения войны из США опубликовали новый доклад о ходе СВО на Украине: российская армия ведёт успешное наступление и имеет значительные резервы.

По словам американских аналитиков, союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают наступать "к югу и северо-востоку от Артёмовска, а также вдоль западной и северной окраин Донецка".

Одновременно с этим ВКС России атакуют с помощью высокоточного оружия объекты командования и обеспечения ВСУ, находящиеся в тылах.

В докладе отмечается, что к решению поставленных задач на территории Украины могут быть привлечены дополнительные силы. Из России, Сирии, Армении, Таджикистана, Нагорного Карабаха и Казахстана Генштаб РФ способен отозвать около 350 тысяч военнослужащих-контрактников.

Ранее сообщалось, что попытка наступления украинских боевиков на юге страны окончилась окружением националистов.