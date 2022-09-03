Эксперты Института изучения войны из США опубликовали новый доклад о ходе СВО на Украине: российская армия ведёт успешное наступление и имеет значительные резервы.
По словам американских аналитиков, союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР продолжают наступать "к югу и северо-востоку от Артёмовска, а также вдоль западной и северной окраин Донецка".
Одновременно с этим ВКС России атакуют с помощью высокоточного оружия объекты командования и обеспечения ВСУ, находящиеся в тылах.
В докладе отмечается, что к решению поставленных задач на территории Украины могут быть привлечены дополнительные силы. Из России, Сирии, Армении, Таджикистана, Нагорного Карабаха и Казахстана Генштаб РФ способен отозвать около 350 тысяч военнослужащих-контрактников.
Ранее сообщалось, что попытка наступления украинских боевиков на юге страны окончилась окружением националистов.
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ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.