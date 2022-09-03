Шендерович*: за символику Z расплатятся русские дети

Российская Федерация не смогла оценить прелести "святых девяностых" и идёт "обратно в имперское прошлое".

Об этом сообщил беглый либерал Виктор Шендерович*.

"Плохо быть немцем в середине 1930-х гг. прошлого века" — говорил я восемь лет назад после Крыма. Сегодняшняя версия звучит ещё печальнее — совсем плохо быть немцем в 1940-х гг…. Мы сегодня — немцы в 1940-х гг. Коллективная вина и ответственность — одна из главных тем последнего времени для нас…" — заявил писатель.

По его словам, граждане РФ будут платить, как платили немцы. и россияне якобы уже платят изгнанием и будут платить дальше.

"Будут платить наши дети — те, кого сегодня строят с пилотками на маленькие головы с буквой "Z". Историческая плата достанется и им тоже. И это — на десятилетия", — сообщил Шендерович на конференции "Форум свободная Россия" в Вильнюсе.

Он выразил сожаление, что за три десятилетия Россия так и "не смогла осознать уроков прошлого".

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