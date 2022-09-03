Украинские войска будут наращивать различные провокации перед встречей спонсоров Киева в ФРГ 8 сентября.
Об этом сообщил член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Зеленскому нужно что-то показать своим западным кураторам, а показывать нечего. Его поджимает время, потому что ему нечего будет показать на встрече группы по координации военной помощи Киеву в Германии 8 сентября”, — цитирует чиновника агентство ТАСС.
А 6 сентября состоится заседание Совбеза ООН, где могут быть сделаны заявления против киевского режима, что "тем более заставляет киевскую власть нивелировать это событие и отвлечь от неё внимание”, отметил Рогов.
"Поэтому я думаю, что за оставшиеся дни провокации будут по нарастающей”, — подытожил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.