Царёв: Киев пытался захватить Херсон, но эта попытка была обречена на провал

Лондон заинтересован в том, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше. Великобритания оказывает давление на руководство киевского режима, чтобы ВСУ начали предпринимать хоть какие-то активные действия. Об этом заявил депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв.

Ранее украинская армия решила перейти в контрнаступление на Херсонском и Николаевском направлениях, в результате чего ВСУ понесли серьёзные потери в личном составе и военной технике.

"В двух словах можно сказать, что поддержка Украины со стороны западных стран падает. Великобритания оказывает давление, чтобы хоть какие-то активные действия Киев предпринял", — объяснил Царёв в интервью "Украина.ру".

Депутат считает, что численности украинских войск и вооружений у ВСУ недостаточно, чтобы гарантировано перейти в наступление. Однако Царёв не исключил локальные успехи со стороны Киева.