Боксёр Усик "поедет" через месяц-два "восстанавливать украинский Крым"

Экс-крымчанин, боксёр Александр Усик, лишенных там всех званий, сказал, что вернётся "отстраивать Крым, когда туда войдут ВСУ".

Боец киевского "фольксштурма" в эфире телеканала BBC заявил, что считает эту территорию "оккупированной".

"Когда он перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в статус, как он был — полуострова неоккупированного — все, поедем восстанавливать Крым, купаться в море, ловить барабульку, тараньку и ещё что-то", — мечтает боксёр.

Спортсмен завил, что он тоже скоро приедет на полуостров:

"Хотелось бы побыстрее. Месяц-два", — отметил украинец.

Напомним, в течение многих лет Усик уходил от прямого ответа по принадлежности Республики Крым, за что его постоянно ругали националисты Украины.

С началом СВО он присоединился к боевикам территориальной обороны Киева, а недавно его супруга похвасталась, что спортсмен перешёл на украинскую "мову" и так разговаривает даже с детьми". С ВВС Усик беседовал тоже на украинском языке.