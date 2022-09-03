Самолёты Су-25 наносят удары по укреплённому району националистов ВСУ.
После штурмовиков в дело вступают танки и боевые машины пехоты. Разведанные заранее цели распределены между подразделениями.
Офицеры бандеровских формирований и "элитные" части ВСУ спасаются бегством. "Отдуваться" за профессиональных военных остаются неопытные украинские резервисты, сообщает издание "Русская Весна".
"С ходу зашли в эту посадку, отрезав часть противника от основных сил, группы разошлись на две части", — сообщил комбат 4-го батальона армии Луганской Народной Республики.
Последние группы нацистов бегут в тыл, а по ним уже наносят удары артиллеристы ВС РФ. Союзная армия в ходе спецоперации продолжает наступать на Северск, отмечает портал.
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ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.