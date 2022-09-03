Подоляка: "битва за Херсон" подошла к кульминации, ВСУ выдыхаются

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно, понимая, что другого выхода у него нет, пытается добиться хоть какого-то результата в ходе широко разрекламированного наступления на Херсон. Однако инициатива, похоже, ускользает из рук украинской стороны. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

В противостоянии на юге наступает коренной перелом, а повестку начинает постепенно задавать российская сторона, заявил эксперт после анализа событий пятницы.

Можно констатировать, что противник уже явно выдыхается, его атаки с каждым разом становятся всё слабее и хаотичнее. И союзные силы даже переходят в контратаки. Поэтому, не исключено, что уже к исходу воскресенья все "достижения" ВСУ будут ликвидированы, заметил Подоляка.

Между тем, очень важные события намечаются на Харьковском направлении, считает аналитик. Скоро именно это направление станет вторым основным фронтом военных действий, заключил он.