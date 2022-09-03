ВС РФ нанесла удар по понтонной переправе ВСУ под Херсоном

Армия России в ходе отражения наступления на Херсонском направлении нанесла удар по понтонной переправе через реку Ингулец.

При этом уничтожен всушный бронеавтомобиль "Хаски" производства Британии.

Соответствующее видео в сети выкладывает издание "Русская Весна".

На видеоролике — украинский военнослужащий говорит, что они "форсировали речку Ингул", по всей вероятности, путая название.

Генштаб Вооружённых сил Украины ранее сообщал, что российская армия перешла в наступление на границе Николаевской и Херсонской областей и начала штурм укреплений ВСУ в Донбассе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.