Армия России в ходе отражения наступления на Херсонском направлении нанесла удар по понтонной переправе через реку Ингулец.
При этом уничтожен всушный бронеавтомобиль "Хаски" производства Британии.
Соответствующее видео в сети выкладывает издание "Русская Весна".
На видеоролике — украинский военнослужащий говорит, что они "форсировали речку Ингул", по всей вероятности, путая название.
Генштаб Вооружённых сил Украины ранее сообщал, что российская армия перешла в наступление на границе Николаевской и Херсонской областей и начала штурм укреплений ВСУ в Донбассе.
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