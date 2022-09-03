Танкисты 100-й бригады НМ ДНР уничтожили укрепрайон ВСУ в районе Первомайского

Союзные войска РФ и народных республик продолжают вести активные боевые действия в Донбассе. Очередная военная группировка Вооружённых сил Украины была ликвидирована бойцами Народной милиции ДНР в районе села Первомайского.

В ходе штурма населённого пункта танкисты 100-й бригады НМ ДНР уничтожили укрепление противника. Огневое поражение было нанесено с закрытых позиций и корректировался при помощи БПЛА, пишет "Русская весна".

Ранее также сообщалось, что в Первомайском был ликвидирован укрепрайон ВСУ с применением самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан" и реактивной системы залпового огня "Град".