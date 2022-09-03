Союзные войска РФ и народных республик продолжают вести активные боевые действия в Донбассе. Очередная военная группировка Вооружённых сил Украины была ликвидирована бойцами Народной милиции ДНР в районе села Первомайского.
В ходе штурма населённого пункта танкисты 100-й бригады НМ ДНР уничтожили укрепление противника. Огневое поражение было нанесено с закрытых позиций и корректировался при помощи БПЛА, пишет "Русская весна".
Ранее также сообщалось, что в Первомайском был ликвидирован укрепрайон ВСУ с применением самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан" и реактивной системы залпового огня "Град".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.