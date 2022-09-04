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Глава ВГА Энергодара: снаряд ВСУ насквозь пробил энергоблок Запорожской АЭС

Силовые структуры

Украинские боевики продолжают обстреливать атомную станцию в Запорожской области, несмотря на присутствие инспекторов международной комиссии МАГАТЭ.

Глава ВГА Энергодара: снаряд ВСУ насквозь пробил энергоблок Запорожской АЭС

Утром 4 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что один из снарядов смог насквозь пробить энергоблок ЗАЭС.

"Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок. (Энергоблок. — Прим. ред.) нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии", — уточнил он в интервью агентству ТАСС.

По словам Волги, энергоблоки Запорожской АЭС имеют достаточно сложную систему безопасности, которую нельзя повредить единичным попаданием. Поэтому населению города ничего не угрожает, но специалисты продолжают внимательно следить за радиационным фоном в Энергодаре.

Ранее военный эксперт Владимир Ераносян предупреждал, что износ британских гаубиц М-777, из которых ВСУ обстреливают атомную станцию, может привести к промахам, что станет причиной ядерной катастрофы.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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