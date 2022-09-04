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WarGonzo: Киев перебросил шесть тысяч бойцов Нацгвардии в Харьковскую область

Силовые структуры

Киев перебрасывает дополнительные силы в Харьковскую область. Об этом сообщает в воскресенье военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.

Шесть тысяч военнослужащих Нацгвардии МВД Украины были отправлены из Киева, предположительно, на Харьковское направление ещё неделю назад, написал репортёр в своём Telegram-канале.

По его мнению, боевики могут быть использованы для усиления текущих позиций и возможного нанесения контрударов в районе Барвенково и Изюма.

Ранее военкор Евгений Поддубный также заявил о переброске на Харьковское направление нескольких отрядов спецназа Вооружённых сил Украины, которые прошли подготовку по стандартам стран НАТО на Западе.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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