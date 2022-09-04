В одном из кафе Львова замечено меню, в котором блюда названы "в честь" трагедий и преступлений против жителей Донбасса и России.
К примеру, посетителям предлагают алкогольные сеты "Аллея ангелов" или коктейль "Горловская мадонна", где томатный сок изображает кровь Кристины Жук и её дочурки Киры, которые погибли от рук украинских карателей.
А закусить хозяева заведения предлагают жареными куриными крылышками под названием "Дом профсоюзов", пишет издание "Русская Весна".
"Людоедство — единственное агрегатное состояние украинства. Причем людоедство не отвлечённое, а наглядное, демонстративное. Сожри русского — стань украинцем", — прокомментировал ситуацию директор фонда "Историческая память", историк, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков.
А западные украинцы в очередной раз напомнили, из-за чего проводится спецоперация, подытожило издание.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.