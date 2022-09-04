Кафе Львова предлагает сет "Аллея ангелов" и коктейль "Горловская мадонна"

В одном из кафе Львова замечено меню, в котором блюда названы "в честь" трагедий и преступлений против жителей Донбасса и России.

К примеру, посетителям предлагают алкогольные сеты "Аллея ангелов" или коктейль "Горловская мадонна", где томатный сок изображает кровь Кристины Жук и её дочурки Киры, которые погибли от рук украинских карателей.

А закусить хозяева заведения предлагают жареными куриными крылышками под названием "Дом профсоюзов", пишет издание "Русская Весна".

"Людоедство — единственное агрегатное состояние украинства. Причем людоедство не отвлечённое, а наглядное, демонстративное. Сожри русского — стань украинцем", — прокомментировал ситуацию директор фонда "Историческая память", историк, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков.

А западные украинцы в очередной раз напомнили, из-за чего проводится спецоперация, подытожило издание.