Генштаб ВСУ: русские наступают по всему фронту, атакуют Артёмовск и Авдеевку

На утреннем брифинге 4 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска наносят артудары и ракетные атаки по всей линии фронта.

Киев отмечает, что Россия по-прежнему нацелена на установление контроля над всей территорией Донбасса, а также на удержание Херсонской области и освобождённых районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

ВСУ признают, что инициатива на Артёмовском и Авдеевском направлениях у ВС РФ. Генштаб Украины сообщает об активной воздушной разведке при помощи дронов, которая ведётся союзниками, пишет издание "Русская весна".

По информации Генштаба ВСУ, армия России нанесла свыше десяти ракетных ударов и более двадцати воздушных ударов по военным объектам киевской власти.