На утреннем брифинге 4 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска наносят артудары и ракетные атаки по всей линии фронта.
Киев отмечает, что Россия по-прежнему нацелена на установление контроля над всей территорией Донбасса, а также на удержание Херсонской области и освобождённых районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
ВСУ признают, что инициатива на Артёмовском и Авдеевском направлениях у ВС РФ. Генштаб Украины сообщает об активной воздушной разведке при помощи дронов, которая ведётся союзниками, пишет издание "Русская весна".
По информации Генштаба ВСУ, армия России нанесла свыше десяти ракетных ударов и более двадцати воздушных ударов по военным объектам киевской власти.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.