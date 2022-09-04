Военные 35-й бригады морской пехоты ВСУ заявили, что их просто истребляют

Военные 35-й бригады морской пехоты ВС Украины после провальной "контратаки" на Николаево-Криворожском направлении сообщают о своём плачевном положении.

"…Нас просто истребляют… Сколько ещё наши матери и жены прольют слёз? Сколько детей останутся без отцов? Сколько ещё будет братских могил? Братья, кто не пережил эту ночь, вы навсегда в наших сердцах…", — написали морпехи в своём Telegram-канале.

При этом в сообщениях Telegram-канала "Рыбарь" также говорится, что военных из Одесской области направили на Херсонское направление, пообещав им быструю победу, однако "что-то явно пошло не так".

Ранее сообщалось, что в районе населённого пункта Лозовое Херсонской области 18-й батальон 35-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины потерял около 80 бойцов и шесть автомобилей при неудачной попытке форсирования реки Ингулец.