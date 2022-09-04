Минобороны РФ: разведчики ВСУ столкнулись с "тувинским феноменом"

Разведчики Вооружённых сил Украины (ВСУ) столкнулись с так называемым "тувинским феноменом" в радиоперехватах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Слухачи" ВСУ не могут распознать переговоры связистов из Тувы, так как они используют только родной язык, пояснили в ведомстве.

По словам инструктора отделения связи Николая Чамьяна, военнослужащие прибегают к этому намеренно.

Подобные уловки использовали ещё прадеды во время Великой Отечественной войны, отметил связист.

"Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чём идет речь", — рассказал он на видео.