Разведчики Вооружённых сил Украины (ВСУ) столкнулись с так называемым "тувинским феноменом" в радиоперехватах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Слухачи" ВСУ не могут распознать переговоры связистов из Тувы, так как они используют только родной язык, пояснили в ведомстве.
По словам инструктора отделения связи Николая Чамьяна, военнослужащие прибегают к этому намеренно.
Подобные уловки использовали ещё прадеды во время Великой Отечественной войны, отметил связист.
"Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чём идет речь", — рассказал он на видео.
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