Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что силами авиации и артиллерии под Харьковом был уничтожен штаб националистического формирования "Кракен"*.
Также в ведомстве проинформировали о ликвидации ещё трёх пунктов управления украинских боевиков, в частности:
Кроме того, Конашенков добавил, что уничтожены 57 артподразделений ВСУ, личный состав и боевая техника украинских боевиков в 189 районах.
Ранее сообщалось, что разведчики Вооружённых сил Украины (ВСУ) столкнулись с так называемым "тувинским феноменом" в радиоперехватах.
* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.