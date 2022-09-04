Минобороны РФ: уничтожен штаб нацформирования "Кракен"*

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что силами авиации и артиллерии под Харьковом был уничтожен штаб националистического формирования "Кракен"*.

Также в ведомстве проинформировали о ликвидации ещё трёх пунктов управления украинских боевиков, в частности:

66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки ДНР;

65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области.

Кроме того, Конашенков добавил, что уничтожены 57 артподразделений ВСУ, личный состав и боевая техника украинских боевиков в 189 районах.

Ранее сообщалось, что разведчики Вооружённых сил Украины (ВСУ) столкнулись с так называемым "тувинским феноменом" в радиоперехватах.

* - подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.