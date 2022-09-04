ВС РФ перебрасывают подкрепления под Херсон: подмога в пути

Российские Вооружённые силы перебрасывают подкрепления в Херсонскую область, где бандеровцы продолжают попытки наступления.

Колонны техники армии РФ движутся по Крымскому мосту.

Надо отметить, что видео с войсковым эшелоном массово публикуют украинские порталы, комментируя происходящее на ролике в паническом ключе, сообщает издание "Русская Весна".

Ранее сообщалось, что противник продолжает пытаться наступать на линии Херсонская область — Николаевская область, часть н. п. Высокополье занята националистами ВСУ. Они даже подняли флаг над зданием сельской больницы.

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