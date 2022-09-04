Группа военных ЛДНР попала в плен к ВСУ в Херсонской области

В ходе активных боевых действий в Херсонской области мобилизованные бойцы ЛДНР оказались в плену у Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает "Русская весна". По версии издания, военнослужащие народных республик подвергались избиениям со стороны противника.

"Киевские ресурсы лгут, что в плен взяты военнослужащие Вооружённых сил РФ, но в любом случае это наши люди и их надо вызволять", — резюмирует источник.

Напомним, что ВС Украины неоднократно осуществляли попытки контрнаступления на Херсонскую область Украины. Сегодня в регионе украинская армия вновь открыла огонь.