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РВ: ВСУ "захватили" Озёрное в ДНР лишь в TikTok

Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской весны" разоблачили очередную боевую "победу" ВСУ — "захват" села Озёрного в Донецкой области.

По данным издания, группа солдат 15-го полка Национальной гвардии и 103-го батальона теробороны, перебравшись через реку Северский Донец, вошла в населённый пункт Озёрное. В нём отсутствовали чьи-либо позиции, подразделений ВС РФ или НМ ДНР в селе не было. Украинские военные сделали множество снимков, сняли видеоролик в Озёрном, после чего уплыли на лодках на место своей исходной дислокации.

Такую "победу" солдаты ВСУ не подтвердили кадрами боевых действий или фотографиями военнопленных. Однако объявление о "перемоге" было сделано. Российские военкоры пришли к выводу, что "победа" была постановочной TikTok-спецоперацией.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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