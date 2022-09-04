Подоляка: уничтожение спецназовцев ВСУ “бьёт по мозгам остальной армии”

Уничтожение элитного спецназа украинской армии российскими бойцами стало сильнейшим психологическим ударом и по командованию, и по рядовым ВСУ.

Об этом 4 сентября заявил военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, армия РФ успешно остановила несколько попыток националистов провести контрудары в Херсонской области, а также уничтожила диверсантов ВСУ, пытавшихся захватить Запорожскую атомную станцию.

"Кризис, связанный с двумя попытками прорывов ВСУ на Херсонском направлении, преодолён. Не знаю, связано ли это с Запорожской АЭС. Но несколько сотен спецназовцев, которых потерял противник буквально за одни сутки — это хорошо бьёт по мозгам остальной армии. Потому что от солдат правду не закроешь”, — в программе "Большая игра” на Первом канале рассказал журналист.

Он отметил, что армия Украины превосходно понимает, что Россия успешно уничтожает элиту ВСУ, без которой нет и речи о "контрнаступлении”.