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ВС РФ нанесли удар по ремонтному заводу в Харькове

Силовые структуры

Боевая авиация России нанесла удар по авторемонтному заводу в Харькове.

Об этом в ночь на 5 сентября сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова “Wargonzo”.

По информации, в результате ударов Военно-космических сил РФ по военной инфраструктуре города, были зафиксированы попадания по автомобильному ремонтному заводу №126.

Портал информирует, что на этом заводе ремонтировали военную технику националистов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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