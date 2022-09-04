ВС РФ нанесли удар по ремонтному заводу в Харькове

Боевая авиация России нанесла удар по авторемонтному заводу в Харькове.

Об этом в ночь на 5 сентября сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова “Wargonzo”.

По информации, в результате ударов Военно-космических сил РФ по военной инфраструктуре города, были зафиксированы попадания по автомобильному ремонтному заводу №126.

Портал информирует, что на этом заводе ремонтировали военную технику националистов.