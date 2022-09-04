Боевая авиация России нанесла удар по авторемонтному заводу в Харькове.
Об этом в ночь на 5 сентября сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова “Wargonzo”.
По информации, в результате ударов Военно-космических сил РФ по военной инфраструктуре города, были зафиксированы попадания по автомобильному ремонтному заводу №126.
Портал информирует, что на этом заводе ремонтировали военную технику националистов.
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