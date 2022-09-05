В Донбассе 1-я Славянская бригада уничтожает укрепрайоны ВСУ

Бойцы 1-й Славянской бригады уничтожают укреплённые районы Вооружённых сил Украины.

И это символично, ведь данное подразделение сформировано из отрядов ополчения, которые самыми первыми приняли бой с националистами киевского режима, сообщает издание "Русская Весна".

Сейчас солдаты в ДНР завершают боевые действия, развязанные киевской властью в 2014 году, отметило издание.

Артиллеристы подразделения наносят удары по скоплениям личного состава и военной техники бандеровцев, уничтожают укрепрайоны боевиков ВСУ около посёлка Первомайское и города Авдеевка.

Огонь ведётся из 152-мм орудий Д-20.

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