Подразделение "Эспаньола": футбольные фанаты денацифицируют Украину

Фанаты четырёх футбольных клубов — ЦСКА, "Динамо", "Локомотив" и "Спартак" — поменяли орала на мечи и перестали (временно) выяснять, чьи кумиры круче. Парни объединились под знаменем батальона "Восток" в подразделение "Эспаньола" и влились в ряды денацификаторов Украины.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Александр Сладков, сопроводив пост видео с тренировки вчерашних "околофутбольных хулиганов", а ныне — бойцов СВО.

Военкор отмечает, что парни все физические крепкие, умеющие драться. И главная задача инструкторов "Востока" — приучить необычных новобранцев к дисциплине и слаженности действий во время боя. Причём вторая задача, пожалуй, самая сложная, поскольку новоиспечённые бойцы "Эспаньолы" "закалены долгим противостоянием друг с другом":

"Если кто не знает, то в околофутбольном движении шуток и гротеска нет, это жёсткая, если не сказать жестокая субкультура, с высокой дисциплиной, своеобразной боевой подготовкой и боевой готовностью", — поясняет Сладков, подчёркивая: "То, что эти люди объединились в одно подразделение, взяв в руки оружие — уже сенсация".