Это уже очевидно, что блок НАТО начнёт "сыпаться". В этом убеждён политолог и военный эксперт Яков Кедми.
По его словам, нет принципиальной важности, какое государство первым объявит о желании покинуть альянс.
"Будет ли это Турция, Венгрия или Португалия, это не принципиально. То, что этот блок будет рассыпаться — это наиболее вероятный ход развития событий", — отметил аналитик.
НАТО начнёт рассыпаться именно "за ненужностью", ведь военный блок абсолютно никому не нужен, и нужен лишь его бюрократическому аппарату. А если рассматривать его, как военную силу против РФ, то без американцев он не играет никакой роли, подчеркнул обозреватель.
"Если всё равно решение будет между Россией и США, то какова роль НАТО в этом?" — спрашивает Кедми.
Он уверен, что НАТО только усложнит отношения между Москвой и Вашингтоном или же втянет США в конфликт, которого они очень побаиваются. А один из планов — втянуть в НАТО Украину, Финляндию и Швецию в итоге не имеет смысла. Поскольку при глобальном конфликте удар будет в любом случае по Штатам, цитирует эксперта "Царьград".
"Так какой смысл ввязываться в конфликт в Прибалтике, Финляндии, если невозможно оттуда ничего серьёзного сделать? Потому что Россия просто уничтожит Финляндию. Те базы, которые будут создавать и необходимое прикрытие — это слишком дорогое бесполезное дело, потому что базы в Финляндии не защитят Вашингтон и Нью Йорк", — подытожил Кедми.
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