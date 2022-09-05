Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество

Россия даже в теории не должна рассматривать удары по базам НАТО в польском Жешуве.

В этом убеждён директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Именно в Жешуве хранится оружие для отправки киевской власти. А удар РФ по базе — это 5-я статья устава Альянса о взаимной обороне всех членов военного блока при нападении на одного их них, и значит глобальная мировая война и катастрофа обеспечена, заявил специалист.

"Мы не можем воевать со всем НАТО. Нам тогда придется первыми наносить ракетно-ядерный удар по всем военным объектам своими стратегическими силами. В ответ будет американский удар, французский, английский и всё это закончится глобальной катастрофой на земле", — в интервью "Украина.ру" отметил аналитик.

По его словам, у противника отработана логистика, он в состоянии перебросить с территории США оружие самолётами и наземным транспортом за сутки, а из Польши или Румынии оно приедет за шесть часов, подчеркнул обозреватель.

Часто для перевозки вооружения используют гражданские машины. Едет фура, где написано "детское питание", а внутри танк. Даже если Россия нанесёт удар, будут кадры, что ВС РФ уничтожили фуру с детским питанием, подытожил Кнутов.