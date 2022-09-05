Washington Post: главком ССО США признал подготовку терактов в ЛДНР

Недавно руководитель командования специальных операций США Ричард Кларк в своём интервью фактически заявил, что террористические акты на освобождённых Россией территориях были подготовлены в США. То есть диверсанты, убивающие чиновников и учителей в Донбассе, выпестованы Америкой.

Но издание The Washington Post, опубликовав интервью с мистером Кларком, лишний раз доказало, что Америка готовилась к войне с Россией посредством Украины уже давно.

Сам Кларк подтвердил, что готовил силы специальных операций (ССО) к "осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения", а также "проведению информационно-психологических операций" на Украине и за её пределами.

Впрочем, ССО Украины действуют скорее не как войска, а как типичные банды. Целями их становятся волонтёры, журналисты, блогеры, руководители служб ЖКХ и административных структур, у которых не может быть охраны.

"Если вы сегодня русский солдат, вы должны оглядываться, потому что вы не знаете, где находится угроза", — бравирует Кларк.

Только на освобождённых территориях эти "борцы за свободу” с солдатами предпочитают не связываться.

Не так давно в СМИ прозвучала история трёх молодых людей из Донецка, которых завербовали некие "дядьки из ВСУ". От наводок юнцов пострадали 20 объектов, идёт суд, а в ДНР за такое дают 20 лет заключения.