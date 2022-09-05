Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в составе ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже создана и действует отдельная бригада артиллерийской разведки. Он предположил, что, возможно, именно с этим связаны более точные удары по российским войскам со стороны ВСУ.
По мнению военного журналиста Александра Сладкова, бригада будет заниматься поиском целей в тылах группировок союзных войск на Украине и на территории России.
Репортёр отметил, что в каждой артиллерийской части есть своя штатная разведка для определения целей на линии фронта и в первом-втором эшелонах.
Однако, возможно, вновь сформированная отдельная артиллерийская бригада ВСУ станет центром испытания новых натовских образцов техники и аппаратуры разведки, предположил он, заметив, что она даже сформирована подальше от фронта, во Львовской области.
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