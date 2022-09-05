Посол Украины в Казахстане Врублевский извинился за оскорбление русских

Посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский был вызван в Нур-Султане в МИД, где принёс извинения за русофобские высказывания.

На данный момент украинский дипломат находится в отпуске, заявил пресс-секретарь МИД республики Айбек Смадияров.

Ролик, где сотрудник дипломатического ведомства Украины в Казахстане говорит, что Киев пытается убить как можно больше русских, был размещён в соцсетях. Пресс-служба МИД Казахстана позже сообщила, что дипломат украиской миссии был вызван в МИД республики и Врублевскому был заявлен протест.

"Мы пригласили посла Украины, который извинился и сказал, что это было сделано в пылу эмоций”, — сообщил Смадияров 5 сентября на брифинге.

Ранее, Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД РК объявить Петра Врублевского персоной нон грата.