Караганов: третья мировая война ещё не началась, но уже начинается

Земля сегодня на грани Третьей мировой, и основная задача сейчас — не допустить начала этой катастрофы, чтобы сохранить человеческую цивилизацию.

Об этом сообщил политолог, глава Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

"Я бы пока не говорил о Третьей мировой войне, потому что Третья мировая война означает большое количество конфликтов, в том числе с применением ядерного оружия, не дай Бог. Пока ещё не началось, но она начинается", — в эфире телеканала ТВЦ отметил эксперт.

По его словам, шансы этой войны повышаются ежемесячно. А главный вызов, который стоит перед миром, в частности, перед Россией — это необходимость избежать Третью мировую войну. Ведь такое ядерное противостояние закончит историю всего человечества в том виде, в котором её привыкли видеть, подчеркнул аналитик.

"Это не означает, что все погибнут, но то пепелище будет означать конец человеческой цивилизации", — подытожил Караганов.