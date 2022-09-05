Долгов: Кадыров мог бы стать куратором бывших территорий Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время он хочет покинуть свой пост.

Так президент Чечни в своём видеоблоге прокомментировал рейтинг губернаторов-"долгожителей", где сам Кадыров оказался в лидерах по времени пребывания на посту.

Он тогда отметил, что уже более полутора десятков лет руководит регионом и "пока его не выгнали постарается вовремя уйти".

Многие эксперты считают, что после отставки он может перейти на федеральный уровень.

А бывший спикер МИД Донецкой Народной Республики Константин Долгов считает, что Рамзан Кадыров мог бы стать куратором освобождённых территорий Украины.

"До сих пор нет должности полпреда президента на освобождённых территориях. Туда прочили Рогозина после окончания его романа с "Роскосмосом", но что-то пошло не так. Так может быть речь идёт о полпредстве?" — предположил Долгов.