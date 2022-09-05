Провал под Херсоном ослабил ВСУ: русская армия двинулась на Николаев

Продолжается продвижение российской армии на Николаевском направлении.

После взятия укреплённого района Вооружённых сил Украины в посёлке Благодатное союзные силы получили возможность наступать на город Николаев вдоль Ингулецкого канала.

Очень неудачное контрнаступление националистов в Херсонской области ослабило позиции ВСУ на юге страны, а значит, теперь дорога на столицу области практически открыта, сообщает warfiles.ru.