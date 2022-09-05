Монтян: Россия пойдёт на переговоры с Западом только при его полном поражении

Москва не пойдёт на переговоры с Западом до его абсолютного поражения.

Об этом сообщила общественный деятель и юрист из Киева Татьяна Монтян.

СВО дала возможность США возможность противостоять РФ в военном плане, но всё, что вкладывает Белый дом в это противостояние — это только доллары, цитирует её rueconomics.ru.

Кроме Украины, основной жертвой противостояния стал ЕС, который Штаты скармливают своей экономике. В таких условиях переговоры возможны только в случае полного поражения коллективного Запада, убеждена эксперт.

"Пока США всего за 2 млрд долларов в месяц могут воевать с Россией чужими руками, они, конечно, будут продолжать воевать. Они принесут в жертву всю Европу, чтобы исправить свою экономическую ситуацию. Все об этом уже говорят прямым текстом, китайцы рисуют карикатуры. Никакие переговоры, разумеется, невозможны. И их не будет ни при каких условиях, кроме поражения всего западного мира", — подытожила Монтян.