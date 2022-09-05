Командование ВСУ пытается скрыть боевые потери, посылая матерей бойцов в церковь

Солдаты ВСУ, воюющие на Изюмском направлении, буквально, растворяются в воздухе — родственники не могут получить никаких сведений о них ни у командования, ни в Офисе президента. Нигде никто ничего не знает ни об убитых, ни о раненых, ни о без вести пропавших.

Рассказ о том, как пока ещё мирные украинцы безуспешно ищут своих родных бойцов, опубликован на блог-платформе Telegraph.

"81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ в медиасетях — одна из образцовых украинских десантных бригад. Показная. Её бойцы всегда находятся на передовой в самых сложных районах. На первый взгляд, все хорошо: журналисты делали красивые сюжеты, руководство телеканалов получало за репортажи шальные деньги от администрации президента — люди довольны и чувствуют себя прекрасно. В то же время существует такое большое НО. Они решительно отказываются показывать реальную ситуацию в бригаде. Всё настолько засекречено, что родственники бойцов не знают ничего о своих военных. Даже живы ли они", — написано в статье.

Сотни матерей, отцов, подруг украинских десантников ищут своих мужей и сыновей, но и в Офисе Президента, и в ППД воинской части им дежурно отвечают, что данных нет.

Обычные советы от командиров выглядят так:

"Сходите в церковь, поставьте свечу", "Никто вам ничего не скажет" или "Сидите тихо, не пишите никому в соцсетях".