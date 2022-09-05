Глава Курской области Роман Старовойт вечером 5 сентября заявил об очередном миномётном обстреле региона.
"Около 19 часов ВСУ снова обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. Зафиксировано не менее 12 прилётов", — в своем Telegram-канале сообщил губернатор.
На месте работают спецслужбы, они устанавливают степень ущерба.
"Вся необходимая помощь владельцам пострадавших домов будет оказана в оперативные сроки", — подытожил Старовойт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.