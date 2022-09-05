Арестович заявил, что ВС РФ попали в окружение на правом берегу Днепра

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ освободили несколько населённых пунктов на западном берегу Днепра.

Укрианский военный аналитик отметил, что украинская армия наступает не только на юге Украины, но и на востоке, и на юго-востоке. Это, по его мнению, говорит об изменении ситуации в целом.

"Силы противника на правом берегу Днепра находятся в оперативном окружении, и в течении месяца их положение будет крайне затруднительным", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского уверен, что к "обрушению боеспособности" армии РФ приведёт плохое снабжение группировки.

Аналитик заявил, что "военный каток" остановился и начинает по миллиметру прокручиваться в другую сторону.

"Это только начало, но перспектива понятна", — отметил военный обозреватель.

Ранее Арестович признал, что русские очень волевые люди, поэтому их сложно сломать.