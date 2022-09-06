Шурыгин: контрнаступление украинской армии за Днепром явно выдохлось

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут серьёзные потери в технике и авиации. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что боевые резервы армии Украины сильно истощены.

"Украинское контрнаступление за Днепром явно выдохлось", — сказал специалист.

Шурыгин подчеркнул: Киев, скорее всего, не собирается бросать "распиаренную операцию". По его мнению, руководству Украины нужно предоставить западным партнёрам своеобразный отчёт об израсходованных деньгах, которые были направлены на обучение боевиков ВСУ и дополнительное оснащение подразделений. Эксперт считает, что украинская армия возьмёт небольшую паузу, а затем попытается осуществить новые атаки.

Как пояснил Шурыгин, попытка лодочного десанта захватить Запорожскую АЭС показывает "безумность" киевского режима. При этом специалист добавил, что подобные действия ВСУ всегда будут приводить к серьёзным потерям.