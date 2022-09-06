Шмыгаль: Украина потеряла от военных действий $326 млрд

Украина потеряла за время спецоперации 326 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

Кроме прочего, по словам политика, на восстановление страны потребуется более $105 млрд.

"326 миллиардов долларов — это прямой физический ущерб, который правительство Украины смогло верифицировать совместно с экспертами Всемирного банка", — цитирует Шмыгаля "Страна.ua".

Как подчеркнул Шмыгаль, 105 миллиардов долларов уйдёт только на восстановление разрушенных зданий в зоне боевых действий, сколько потребуется на полный ремонт инфраструктуры, украинский политик не уточнил.