Украина потеряла за время спецоперации 326 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
Кроме прочего, по словам политика, на восстановление страны потребуется более $105 млрд.
"326 миллиардов долларов — это прямой физический ущерб, который правительство Украины смогло верифицировать совместно с экспертами Всемирного банка", — цитирует Шмыгаля "Страна.ua".
Как подчеркнул Шмыгаль, 105 миллиардов долларов уйдёт только на восстановление разрушенных зданий в зоне боевых действий, сколько потребуется на полный ремонт инфраструктуры, украинский политик не уточнил.
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