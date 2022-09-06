ВСУ обстреляли Энергодар: город обесточен

Украинские боевики нанесли новый удар по городу Энергодар. Снаряды упали около Запорожской атомной электростанции.

"Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по Энергодару и его окраинам", — сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены линии электропередач в районе предприятия.

В настоящее время в городе нет света. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 сентября дрон украинской армии сбросил снаряд на крышу паспортного стола, расположенного в Энергодаре.