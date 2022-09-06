Welt*: Германия отказывается поставлять Украине танки Leopard 2

Немецкие журналисты заявили, что власти Германии не станут передавать Киеву танки Leopard 2. Об этом СМИ рассказали украинские чиновники.

По данным Die Welt*, канцлер ФРГ Олаф Шольц так и не пообещал главе правительства Украины Денису Шмыгалю поставить ВСУ наступательное вооружение.

При этом в издании сообщили, что немецкая корпорация Krauss-Maffei Wegmann предложила представителям Киева приобрести сто танков Leopard 2 за 1,5 миллиарда евро. Как напомнили журналисты, для реализации сделки необходима поддержка властей Германии. Пока руководство компании официально не просило Берлин одобрить идею.

Ранее Шмыгаль сказал, что Украине срочно нужны танки Leopard 2 ФРГ и боевые машины Abrams США.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.