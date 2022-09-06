Власти Энергодара: на Запорожской АЭС произошла утечка мазута после атаки ВСУ

После очередной атаки со стороны украинской армии на Запорожской атомной электростанции зафиксировали утечку мазута. Об этом заявил руководитель администрации Энергодара Александр Волга.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) мазут попал в канал, через который на ЗАЭС подаётся вода.

"ВСУ пробили бак с мазутом, он вытек в канал, подающий воду для АЭС", — сказал глава администрации.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Эксперты решают, какие меры необходимо принять, чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики осуществили новую атаку на Энергодар, во время которой снаряды упали неподалёку от ЗАЭС. Он подчеркнул: военные ВСУ повредили линии электропередачи, расположенные возле станции.