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Власти Энергодара: на Запорожской АЭС произошла утечка мазута после атаки ВСУ

Силовые структуры

После очередной атаки со стороны украинской армии на Запорожской атомной электростанции зафиксировали утечку мазута. Об этом заявил руководитель администрации Энергодара Александр Волга.

Власти Энергодара: на Запорожской АЭС произошла утечка мазута после атаки ВСУ

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) мазут попал в канал, через который на ЗАЭС подаётся вода.

"ВСУ пробили бак с мазутом, он вытек в канал, подающий воду для АЭС", — сказал глава администрации.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Эксперты решают, какие меры необходимо принять, чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики осуществили новую атаку на Энергодар, во время которой снаряды упали неподалёку от ЗАЭС. Он подчеркнул: военные ВСУ повредили линии электропередачи, расположенные возле станции.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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