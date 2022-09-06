Бойцы спецподразделения "Ахмат" и военнослужащие ЛНР сумели закрепиться на позициях в Соледаре. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов.
В эфире "Первого канала" он отметил, что в ближайшее время союзные войска смогут продвинуться вперёд в направлении Соледар — Артёмовск.
"У нас очень хорошие результаты, уничтожено большое число техники ВСУ", — указал Алаудинов.
По его словам, войска РФ и ЛДНР ведут работу по всей линии фронта, вытесняя противника. Как пояснил секретарь Совета безопасности Чечни, спецназ "Ахмат" наносит сокрушительный урон украинской армии.
Ранее руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся несколько тысяч решительно настроенных и отлично подготовленных добровольцев и элитных бойцов. Политик подчеркнул: новые батальоны придут на помощь союзным силам, которые наступают на позиции ВСУ.
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