Секретарь Совбеза Чечни: спецназ "Ахмат" и корпус ЛНР закрепились в Соледаре

Бойцы спецподразделения "Ахмат" и военнослужащие ЛНР сумели закрепиться на позициях в Соледаре. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов.

В эфире "Первого канала" он отметил, что в ближайшее время союзные войска смогут продвинуться вперёд в направлении Соледар — Артёмовск.

"У нас очень хорошие результаты, уничтожено большое число техники ВСУ", — указал Алаудинов.

По его словам, войска РФ и ЛДНР ведут работу по всей линии фронта, вытесняя противника. Как пояснил секретарь Совета безопасности Чечни, спецназ "Ахмат" наносит сокрушительный урон украинской армии.

Ранее руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся несколько тысяч решительно настроенных и отлично подготовленных добровольцев и элитных бойцов. Политик подчеркнул: новые батальоны придут на помощь союзным силам, которые наступают на позиции ВСУ.