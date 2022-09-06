После "наступления" на Херсон дороги усеяны уничтоженной бронетехникой ВСУ

Продолжается успешное наступление объединённой армии РФ и ЛДНР в спецоперации на Украине.

Все контратаки националистов ВСУ отбиты, враг несёт большие потери по всей линии фронта. Об этом сообщает издание "Русская Весна".

По информации, на Николаево-Криворожском направлении автотрассы усеяны бронетехникой Вооружённых сил Украины, уничтоженной в ходе бездарных попыток наступления бандеровцев в Херсонской области.

В представленном изданием видео можно видеть несколько подбитых натовских боевых машин пехоты YPR-765, бронированный автомобиль Husky и БМП-1.

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