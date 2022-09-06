Sohu: НАТО попался на хитрость ВМФ России в Средиземноморье

Китайское издание Sohu рассказало о том, как Россия маневрами в Средиземном море поставила НАТО в крайне "неудобное положение" "всего одной — единственной субмариной".

Военный обозреватель издания отмечает, что Североатлантический альянс несколько дней назад получил наглядное доказательство того, что на вооружении российского флота есть подлодки, которые для НАТОвских гидролокаторов абсолютно незаметны.

"По информации ряда СМИ, российская атомная субмарина тайно проникла в акваторию Средиземного моря", — пишет Sohu, напоминая, что на поиски судна были "брошены крупные силы", которые ничего не нашли.

Предполагается, что таинственная подлодка — атомный крейсер "Северодвинск" (проект 885) — многоцелевая субмарина, оснащённая десятью торпедными аппаратами и восемью вертикальными ракетными шахтами, которые могут запускать любые — в том числе и гиперзвуковые — крылатые ракеты.

Ищут "Северодвинск" с конца августа, но — тщетно. Как говорят западные военэксперты, российская субмарина "играет с НАТО в кошки-мышки".

Понятное дело, что военные на Западе изрядно по этому поводу напрягаются. А если учесть, что вход подлодки они прошляпили, отвлекшись на маневры российского же ракетного крейсера "Маршал Устинов", подошедшего к берегам Ирландии, то ситуация для них (НАТОвцев) крайне неприятная:

в важном для них регионе плавает российская подлодка с большой огневой мощью, а они понятия не имеют, где она.

Как говорится, 1:0 в пользу России.