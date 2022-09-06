Госдеп США не будет просить Украину прекратить обстреливать ЗАЭС

Государственный департамент США отказался призвать Украину отвести боевиков от Запорожской АЭС после вердикта МАГАТЭ.

Госдеп отверг вероятность призвать киевский режим отвести ВСУ от атомной станции. Так ответили на брифинге после вопроса, каковы рекомендации и призывы МАГАТЭ после визита на объект, пишет "Царьград".

Напомним, делегация через территорию, подконтрольную киевской власти, прибыла в начале сентября в Энергодар. Члены делегации осмотрели территорию крупнейшой АЭС в Европе и места попадания ракет, которыми армия Украины регулярно её обстреливает. На станции остались двое наблюдателей от МАГАТЭ.

Глава организации Рафаэль Гросси призвал стороны обеспечить безопасность станции.