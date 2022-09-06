Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что пока российские военные связаны боями на юге, ВСУ открывают второй фронт на северо-востоке Украины.
Помощник Зеленского заверил, что ВСУ продвигается и "давит" почти по всей линии фронта.
"В Харьковской области происходят молниеносные изменения, принуждающие армию РФ отходить на восток", — написал украинский военный аналитик.
Арестович объяснил, где продолжается наступление ВС РФ.
"Единственное место, где наступают российские войска — Бахмут", — сказал Арестович.
Военный обозреватель заявил, что разгром российской армии в Херсонской области можно ожидать в ближайшие месяцы.
Ранее Арестович заявил, что ВС РФ попали в окружение на правом берегу Днепра.
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Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.