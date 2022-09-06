Арестович рассказал о наступлении ВС РФ у Бахмута: "Молниеносные изменения"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что пока российские военные связаны боями на юге, ВСУ открывают второй фронт на северо-востоке Украины.

Помощник Зеленского заверил, что ВСУ продвигается и "давит" почти по всей линии фронта.

"В Харьковской области происходят молниеносные изменения, принуждающие армию РФ отходить на восток", — написал украинский военный аналитик.

Арестович объяснил, где продолжается наступление ВС РФ.

"Единственное место, где наступают российские войска — Бахмут", — сказал Арестович.

Военный обозреватель заявил, что разгром российской армии в Херсонской области можно ожидать в ближайшие месяцы.

Ранее Арестович заявил, что ВС РФ попали в окружение на правом берегу Днепра.