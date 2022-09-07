ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по объектам ВСУ в Харькове

Минувшей ночью была нанесена серия ударов по украинским военным объектам и позициям противника. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах.

Отмечается, что наиболее массированным ударам подверглись объекты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове и Харьковской области.

Один из ракетных ударов по военному объекту в Харькове привёл к детонации и пожару, который продолжался всю ночь.

ВС РФ также отработали несколькими ракетами по объектам ВСУ в Николаевской области. Артиллерийские удары нанесены по украинским резервам, которые продолжают бросать в бой на левый (южный) берег реки Ингулец, пишет "Военное обозрение".