Минувшей ночью была нанесена серия ударов по украинским военным объектам и позициям противника. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах.
Отмечается, что наиболее массированным ударам подверглись объекты Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове и Харьковской области.
Один из ракетных ударов по военному объекту в Харькове привёл к детонации и пожару, который продолжался всю ночь.
ВС РФ также отработали несколькими ракетами по объектам ВСУ в Николаевской области. Артиллерийские удары нанесены по украинским резервам, которые продолжают бросать в бой на левый (южный) берег реки Ингулец, пишет "Военное обозрение".
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