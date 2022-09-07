Лизан: Европа и Украина “как-нибудь” переживут зиму и не сдадутся

Зимой Киеву кураторы не разрешат сдаться и соглашаться на все условия России. Евросоюз тоже худо-бедно переживёт этот отопительный сезон.

Об этом сообщил директор аналитического офиса проекта "Сонар-2050” Иван Лизан.

По его словам, на Украине достаточно ресурсов, чтобы пережить эту зиму.

"Мы много раз хоронили Украину. Теперь мы хороним ЕС. Не думайте, что к середине зимы они уступят и согласятся на все наши условия. Это не так. Европа как-нибудь переживет этот отопительный сезон, несмотря на свои потери в промышленности. И Украина как-нибудь переживёт”, — цитирует издание "Украина.ру" эксперта.

Он отметил, что если объединённая армия уверенно продвинется к Харькову и Полтаве, они смогут быстро захватить газовые месторождения Украины и быстро перекроют Киеву добычу газа.

А для РФ успешное прохождение зимнего периода на освобождённой территории — это вопрос престижа, подытожил Лизан.