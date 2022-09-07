Германия передала боевикам ВСУ "суперрадар" COBRA

Германия передала Вооружённым силам Украины радиолокационную станцию COBRA.

Этот радар Берлин обещал Киеву ещё весной. Также украинским националистам отправлены пять зенитных самоходных установок Gepard, пишет издание "Русская Весна" со ссылкой на Deutsche Welle*.

Контрбатарейный радар COBRA (Counter Battery Radar) способен определять до четырёх десятков огневых позиций буквально за две минуты.

О возможности поставки этого вооружения в ФРГ заговорили ещё в мае, в немецких СМИ стали выходить статьи с заголовком "Германия отправит Украине суперрадар".

ВСУ тогда обещали до пяти таких комплексов — всего в Германии есть 19 штук — однако Киеву выделили лишь одну.

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