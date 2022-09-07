Мирошник: удар российской армии по нефтебазе в Кривом Роге был ювелирным

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник назвал удар российской армии по нефтебазе в Кривом Роге ювелирным.

По его словам, российские военные нанесли точный удар по объекту. Он считает, что теперь украинские танки либо не смогут работать, либо будут "заправляться с колёс".

"Украина подтверждает, удар был ювелирным, пострадавших среди мирных жителей нет", — отметил Мирошник.

Он также добавил, что инфраструктуру Вооружённых сил Украины (ВСУ) нужно уничтожать на дальних подступах. Как пояснил посол, в этом случае у киевского режима даже мыслей о контрнаступлениях не будет.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский хотел организовать контратаку для демонстрации своей мощи перед западными партнёрами и получения финансовой помощи, однако в итоге провалил наступление.