Россия разработала ядерные снаряды для "малых войн"

В России завершена разработка боевого оснащения для трёх комплексов тактического ядерного оружия. Речь идёт, скорее всего, о комплексах "Искандер-М”, "Точка-У” (модернизированные ЯБП), "Кинжал”, или даже "простых" системах типа "Ураган-1М” и "Торнадо-С”, сообщается в докладе Радия Илькаева в электронной библиотеке "Росатома".

Естественно, эксперт не сообщает, на каком этапе находится процесс: поставлены на вооружение эти разработки или просто созданы.

В целом новейший ядерный боеприпас может быть предназначен и для систем ПВО С-400, но может "пойти в работу" и с "Бук-М3", такое предположение высказал эксперт по оружию массового поражения Владислав Демченко.

Не исключено, что ядерными боеголовками будут оснащены противоракеты стратегической системы ПРО А-135 "Амур", защищающей Москву (как это уже было во времена СССР).

Вообще, если говорить о совместимости, то и РСЗО "Ураган-1М” (для далёких от военной техники — современная версия "Катюши", активно используемая в той же СВО) может оснащаться реактивными снарядами калибра со специальной (ядерной) боевой частью (спецБЧ). Да и на "младшего брата" — "Торнадо-С” — прекрасно ставятся такие снаряды.

Как отмечает военный проект "VanGuard", теоретически в реактивный снаряд 300 мм можно вмонтировать небольшой термоядерный заряд регулируемой мощности.

С учётом того, что новейшие модификации реактивных снарядов в 300 мм имеют дальность 120 км, есть смысл готовить под них спецБЧ для "малых войн", причём делать это как можно скорее.

В боевой обстановке, если уж никак не обойтись без "малого" ядерного удара, лучше не пускать дорогую и крупногабаритную ракету комплекса "Искандер-М", а использовать реактивный снаряд меньшего диаметра, летящий на 120 км (взрыв которого не зацепит своих), рассуждает эксперт.

Другое дело, что Россия до сих пор не рассматривает возможность применения такого оружия как реальную. Лишь с 2010 года военные и "диванные" эксперты стали обсуждать способы применения тактических ядерных зарядов (мощность которых вполне может варьироваться от 0,3 до 100 килотонн).

Что характерно — исключительно гипотетически и вне привязки к СВО, хотя в США такие заряды уже готовы к применению.

Однако если раньше это было лишь теорией, сейчас у армии РФ появилось такое оружие, как для систем ПВО/ПРО, так и для войсковых залповых и оперативно-тактических систем.